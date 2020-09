Kornwestheim/Kreis Ludwigsburg - Überrascht darüber, dass sie an Bus- und Bahnsteigen auch im Freien eine Maske tragen müssen, zeigten sich mehrere Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs bei Kontrollen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die Beamten überprüften Bahn- und Busbahnhöfe in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Marbach, Ditzingen, Vaihingen/Enz und Kornwestheim, aber auch in Leonberg, Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg.