Zur Eröffnung ein Festakt mit Ehrengästen

Etwa zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass die alte Kreissparkasse an der Johannesstraße abgerissen und mit den Arbeiten für den Neubau begonnen wurde. Die ersten Kunden können laut dem aktuellen Zeitplan am 8. September in die neue Filiale kommen. Zur Eröffnung soll es auch einen Festakt mit Ehrengästen geben, wie die Kreissparkasse Ludwigsburg auf Anfrage mitteilt. Damit hat dann auch die Interimsfiliale an der Kantstraße ausgedient.