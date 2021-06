Kornwestheim - An der Stuttgarter Straße, Ecke Johannesstraße, steht mittlerweile ein richtig großer Betonklotz. Seit gut zwei Jahren baut die Kreissparkasse Ludwigsburg dort ihre neue Filiale. Nun wird am Freitag, 25. Juni, der Kran abgebaut. Dafür muss die Fahrspur in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Die Umleitung führt über die Zeppelin-, die Ludwig-Herr- und die Hornbergstraße.