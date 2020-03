Kornwestheim Krisenmodus, Kurzarbeit, Konzeptionen

Das berufliche Pendeln zwischen den beiden großen Standorten in Kornwestheim und Stuttgart hat die Firma derweil komplett eingestellt. „Es läuft derzeit alles über Skype und Telefonkonferenzen“, so Dehnert. In beiden Häusern haben sich außerdem die Gegebenheiten in den Kantinen geändert. Dort stehen Tische und Stühle nun viel weiter auseinander, außerdem gibt es keine Selbstbedienung mehr beim Besteck. Insgesamt stehe die Personalabteilung im engen Kontakt mit dem Betriebsrat – auch was die Situation von Eltern angeht, die Kinder betreuen müssen und eben nicht ins Homeoffice können. „Da halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben und gehen stellenweise auch darüber hinaus“, betont der Pressesprecher.