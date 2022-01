Kornwestheim Kritik an abgesagter Sammelaktion

So wurden in Kornwestheim erneut Sammelstellen eingerichtet. An acht Orten konnten die Bürgerinnen und Bürger zwischen 6. und 10. Januar ihre ausgedienten Bäume abladen. Der Bauhof kümmerte sich um den Abtransport. Auch dazu kam bei Kuttig Kritik an. Die Stellen seien unpraktisch und schlecht zu erreichen. Die Einwände sind beim langjährigen CVJM-Mitglied jedoch fehl am Platze: „Wenn die Stadtverwaltung Sammelplätze einrichtet, ist auch dies eine freiwillige Leistung der Stadt, um den Bürgern die Entsorgung zu erleichtern.“ Der Verein habe damit nichts zu tun.