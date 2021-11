Kornwestheim Kritik an Ganztags-Plänen

Nein, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck. „Der Schulbau muss uns Flexibilität geben.“ Birgit Scheurer, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Bildung, ergänzt, dass in den Kindergärten nur die Hälfte der Eltern eine Betreuung von mehr als sieben Stunden wünschen würden. Den anderen reichten die „Verlängerten Öffnungszeiten“, bei denen die Kinder sechs Stunden in der Kita verblieben. Bei den langen Öffnungszeiten sehe sie im Kita-Bereich einen „Sättigungspunkt“ erreicht. Aber: Vielen Eltern sei es wichtig, dass die Kinder das Mittagessen noch in der Kita einnehmen würden.

Welche Auswirkungen hat die Diskussion auf den Schulneubau?

Die Grundschule soll 60 Quadratmeter mehr Fläche erhalten. Einen entsprechenden Antrag will die CDU-Fraktion in den Gemeinderat einbringen. Damit soll die Möglichkeit bewahrt werden, doch noch eine verpflichtende Ganztagsschule für zwei Züge einzuführen. Der Unterstützung zumindest von Gabi Walker dürfen sich die Christdemokraten sicher sein. Sie kritisierte, dass jetzt schon über einen An- für den Neubau nachgedacht werde. „Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich in fünf Jahren was Neues baue: Schlechter kann man es nicht angehen.“ Gegen diese Kritik verwahrte sich die OB. Von fünf Jahren könne keine Rede sein. Es sei die Anforderung an die Stadt als Schulträger, eine gute Schule für die kommenden 20 Jahre zu bauen. „Wir gehen nicht blauäugig vor.“

Gibt es weitere Anregungen für die neue Grundschule?

Silvia Stier äußerte den Wunsch, in der Mensa Platz für alle Kinder zu schaffen – nicht nur für die, deren Eltern ein warmes Mittagessen gebucht haben. Es sollen dort auch die Jungen und Mädchen speisen können, die von daheim ein Vesper mitbringen. Und zudem legte sie der Stadt nahe, sich rechtzeitig um eine Schulleitung für die am alten Standort an der Hohenstaufenallee verbleibende Grundschule zu bemühen. Die denkt allerdings darüber nach, keine eigene Schule, sondern lediglich eine Außenstelle der Schule auf dem Campus Ost zu schaffen.