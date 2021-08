Kornwestheim Kritik an Innenstadtentwicklung

Für Mitte September kündigt die Stadt ein Sommer-Streetfood-Festival auf dem Holzgrundplatz an, ein Winterpendant soll Ende November folgen – immer vorausgesetzt, dass die Corona-Pandemie das zulässt. Zudem arbeite man an einem Pfandbechersystem für Kornwestheim. Ein Stadtfest, das zuletzt 2018 in der Innenstadt über die Bühne ging, ist für 2022 geplant, kündigt die Stadtverwaltung an.

Für Saverschek ist die Entwicklung der Innenstadt eine Herzenssache

Elvira Saverschek, der die Weiterentwicklung der Kornwestheimer Innenstadt – das ist bei jedem Satz zu spüren – auch ohne Amt, Würden und Bürden eine Herzenssache ist, wird’s freuen. Gleichwohl: An einem Markttag auf dem Holzgrundplatz führt ihrer Ansicht nach kein Weg vorbei. „Das ist ein Hauptmeilenstein“, sagt sie. Vielleicht sei es ja sogar eine Möglichkeit, wie in Remseck den Markt am Nachmittag auszurichten, so die Expertin fürs Stadtmarketing. Und die Stadt, ergänzt Saverschek, solle auch gleich daran denken, für Schatten auf dem Holzgrundplatz zu sorgen.