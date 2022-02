Kornwestheim Kritik an Schröder, Vertrauen zu Scholz

Schröders Auftreten wird Hans-Michael Gritz immer unangenehmer

Auch der Kornwestheimer SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Gritz ist nicht eben glücklich mit der Rolle Gerhard Schröders. „Er spricht nicht für die SPD, sondern nur noch als Privatmann, auch wenn es natürlich noch viele Verbindungen in die Partei gibt.“ Schröder, so sagt Gritz, habe aber kein Mandat und Amt mehr. „Sein Auftreten wird mir immer unangenehmer.“ Was die Ukraine-Politik der SPD angehe, sei er zwiegespalten, sagt der Kornwestheimer Genosse. Er würde sich von Olaf Scholz ganz generell ein etwas energischeres Auftreten wünschen, der Kanzler solle seine Richtlinienkompetenz stärker wahrnehmen. Dass Russland Soldaten an der Grenze aufmarschieren lasse und intern Opposition unterdrücke, dass könne „kein Maßstab“ für Politik sein, so Gritz. Aber: „Es ist gut, dass wir die Tür für Verhandlungen nicht schließen. Solange es eine Möglichkeit gibt, den Konflikt friedlich beizulegen, muss diese genutzt werden“, ergänzt er. In einem Klima zu verhandeln, das nicht völlig von bereits gezogenen roten Linien eingegrenzt sei, könne hier eine gute Sache sein, zumal der Konflikt mit Russland historisch komplex sei. „Ich hoffe, dass Olaf Scholz im Hintergrund eine kluge Politik macht, die dabei hilft, die Situation zu entschärfen“, sagt Hans-Michael Gritz.