Kornwestheim Kuchen für einen guten Zweck

Reger Betrieb auf dem Ludwigsburger Marktplatz

Es herrschte reger Betrieb rund um den Stand im Zentrum des Marktplatzes in Ludwigsburg. Hinter den Verkaufstischen erlebte man eifrige Betriebsamkeit und vor den Plexiglasscheiben gingen nur wenige vorbei, ohne nicht wenigstens einen Blick auf die Leckereien zu werfen. Andreas Moser, Leiter der Oscar-Walcker-Schule auf dem Römerhügel, zeigte sich schon zur Halbzeit der Hilfsaktion erfreut: „Von uns kamen allein 70 Kuchen, und wir haben nur noch eine kleine Auswahl. Mich begeistert außerdem, wie groß die Resonanz und Unterstützung aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler waren, die gebacken haben und heute mithelfen.“ Lernende und Lehrende standen gemeinsam am Stand und reichten Süßes, Gekochtes und Künstlerisches an die zahlreichen Marktbesucher weiter, die sich beim Einkauf zu selbst festgelegten Preisen nicht lumpen ließen.