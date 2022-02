Kornwestheim Küche brennt in Seniorenheim

Angehörige der künftigen Bewohnerin hatten zusammen mit Mitarbeitenden eines Umzugsunternehmens Kisten in die Wohnung gebracht und dort verteilt. Unter anderem wurde dabei ein Karton auf dem Herd in der Küche abgestellt, an dem vermutlich eine Herdplatte unbemerkt eingeschaltet war. Nachdem die Umzugshelfer die Wohnung verlassen hatten, entzündete sich der Karton. Der Brand wurde von einem zurückkehrenden Angehörigen entdeckt, der sofort die Feuerwehr alarmierte und mit dem Löschen begann. Verursacht von Feuer und Rauch entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Helfern, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugbesatzungen am Brandort.