Kornwestheim Kühle Belohnung fürs Durchhalten

Kornwestheim - Wochenlang blieben die Kindergärten und Kindertagesstätten in Kornwestheim wegen der geltenden Corona-Verordnung geschlossen. Für die Kinder, die nicht in der Notbetreuung in den Einrichtungen waren, hieß es damit: zuhause bleiben. Gemeinsames Spielen in der Kita und auch die Treffen mit Freunden fielen flach. Als Belohnung für das tapfere Durchhalten in der Zeit hat der Gesamtelternbeirat (GEB) der Kornwestheimer Kindergärten allen Kindern der Einrichtungen jüngst eine Kugel Eis spendiert. „Die Kinder wurden in dieser Zeit häufig vergessen. Aber für sie war es besonders schwierig. Sie haben einfach toll durchgehalten. Deshalb haben sie sich das auch verdient“, sagte GEB-Sprecherin Marta DiGennaro-Cudazzo.