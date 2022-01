Kornwestheim Künstler und Förderer: Ulrich Zeh ist tot

Eine fruchtbare Künstler-Galeristen-Beziehung verband Ulrich Zeh mit der damals noch in Kornwestheim beheimateten Galerie Geiger, die 1999 nach Konstanz umzog. Eng befreundet war er auch mit dem ebenfalls aus Kornwestheim stammenden Künstler Günther C. Kirchberger. Als Kornwestheim 1992 die Landeskunstwochen an Land zog – es waren damals ambitioniertere Zeiten in Sachen Kunst, 1989 war das städtische Galeriegebäude von Josef Paul Kleihues eröffnet worden – , konnte man den beiden beim Entstehen eines Kunstwerks über die Schulter schauen. 2011 widmete das Museum im Kleihues-Bau in der Stadt, die Zeh auch im Ruhestand nicht ganz losließ – auch wegen seines hier lebenden Bruders Burkhart und dessen Familie – eine Retrospektive.

2023 soll es eine Ausstellung im Ludwigsburger Landratsamt geben

In vielen öffentlichen Gebäuden, Kliniken, Firmen und Wohnzimmern hängen Bilder von Ulrich Zeh – im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes etwa das Werk „Hochspringer“. In der Behörde soll Anfang 2023 auch eine Ausstellung mit Bildern von Zeh und seiner früheren Schülerin Annina Fründ, geborene Karst, den Auftakt für eine Reihe markieren, „die Werke älterer Künstler mit denen der nächsten Künstlergeneration verbindet“, berichtet Dietmar Allgaier – auch der Landrat war einst Schüler von Zeh. „Ohne Uli Zeh wäre ich nicht zur Kunst gekommen“, sagt Annina Fründ. „Er war sehr inspirierend und unterstützend, aber auch ehrlich, wenn er etwas nicht gut fand.“ Die Ausstellung soll in memoriam Ulrich Zeh trotzdem stattfinden.

Mitunter habe er „die banale Welt wie blaue Hortensien sehen wollen“, hatte Zeh in einer seiner letzten Lebens-Rekapitulationen geschrieben – angelehnt an ein Sonett von Rainer Maria Rilke, der zu seinen Lieblingsdichtern zählte. Am Sonntag ist Ulrich Zeh 76-jährig in Stuttgart gestorben.