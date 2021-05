Forschungsinteresse von der Southern Methodist University

Wie genau der Artikel ein Jahr später schließlich den Weg in die USA gefunden hat, ist nicht klar. „Elise Huff, die Autorin der Studie, hat mir geschrieben, sie habe eines Tages den Artikel im ‚Citizen’ auf ihrem Schreibtisch gehabt“, erinnert sich Alber. Huff, Forschungsstipendiatin der Southern Methodist University in Dallas/Texas, arbeitete damals gerade an einer englischsprachigen Untersuchung mit Amerikanern und Mexikanern sowie Amerikanern und Deutschen zum Thema „Kunst als Universalsprache?“. Während sie einige der künstlerischen Grenzgänger zwischen Mexiko und den USA in ihrem näheren Umfeld fand, erwiesen sich die Informationen über die deutsch-amerikanische Künstlergruppe aus dem Stuttgarter Raum für ihre Arbeit schließlich als wahrer Glücksfall.