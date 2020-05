Kornwestheim Kurzarbeit vom K bis zu den Kindergärten

Kurzarbeit führt die Stadtverwaltung für die Beschäftigten aus den Kindergärten, den Schulsekretariaten, der Schulsozialarbeit, den Schulmensen, der Kindersportschule, dem Bewohner- und Familienzentrum, dem Jugendzentrum und der technischen Abteilung des K ein. Eine Reihe von Kommunen hat das in den vergangenen Tagen auch gemacht, in Kindergärten und Kindertagesstätten ist es aber eher noch die Ausnahme. Die Gewerkschaften Verdi sowie Erziehung und Wissenschaften (GEW) kritisieren ein solches Vorgehen. Es sei in den Einrichtungen mehr als genug Arbeit vorhanden und die Fördergelder des Landes würden auch weiterlaufen, heißt es von Seiten der Arbeitnehmervertreter. „Wir haben keine Situation, in der man den Betrieb weiter runterfahren kann“, so Matthias Schneider, GEW-Landesgeschäftsführer. Das Kurzarbeitgeld sei dazu da, Arbeitnehmer vor der Kündigung zu schützen, wenn einem Betrieb die Insolvenz drohe, erläutert Gewerkschaftssekretärin Ariane Raad von Verdi. Weder drohe den Kommunen die Pleite, noch sei von Kündigungen auszugehen. Sie bezeichnet Kurzarbeit in Kitas als eine Art Betrug. Raad geht nicht davon aus, dass die Bundesagentur für Arbeit die Anträge der Städte und Gemeinden genehmigt.