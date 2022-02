Geschäftsführerposition fällt ersatzlos weg

Im Zuge der gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung der ZVK mit der Stuttgarter Nachrichten GmbH fällt zum 1. Mai 2022 die Geschäftsführungsposition in Kornwestheim ersatzlos weg. In der Rolle des regionalen Koordinationsleiters übernimmt Reichert bereits von sofort an auch wichtige Aufgaben in anderen lokalen Standorten der ZGS. Er bleibt in seiner neuen Funktion weiterhin ein wesentlicher Ansprechpartner in Kornwestheim für alle verlaglichen Angelegenheiten.