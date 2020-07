Kornwestheim Lädt die Bolzstraße bald zum Rasen ein?

Kornwestheim - Umfangreiche Bauarbeiten stehen in der Bolzstraße an. Die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia baut neu und stockt die vorhandenen Gebäude auf. Und auch die Straße wird sich verändern: Sie wird zwischen der Eugen-Bolz-Schule und der Einmündung Stammheimer Straße von heute sechs auf künftig 7,50 Meter verbreitert. Lädt das Autofahrer nicht künftig zum Rasen ein? Diese Sorge haben Anwohner gegenüber der Stadträtin Susann Boll-Simmler geäußert, die ihrerseits bei der Stadt nachgefragt hat – ergänzt um den Hinweis, dass sich in dem Bereich die Eugen-Bolz-Grundschule und die Förderschule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) befinden.