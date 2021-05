Kornwestheim - Südlich und nördlich der Baustelle der Gumpenbachbrücke werden in den kommenden Wochen die neuen Lärmschutzwände installiert. Die Bohrungen für die Stützen auf der Westseite sowie die Vorarbeiten erfordern von Mittwoch, 5. Mai, an die Sperrung des rechten Fahrstreifens des Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende Mai 2021 andauern.