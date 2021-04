Kornwestheim Land gibt Geld für den Neubau

Bauwerk hat funktionale Schwächen

Ab Ende 2018 hatte sich dann zusätzlich herauskristallisiert, dass ein Neubau aus Kornwestheimer Sicht besser wäre als eine aufwendige Sanierung – zumal es für ein komplett neues Bauwerk eben Landessanierungsmittel gibt. „Aufgrund der funktionalen Schwächen des Bauwerks, die sich nicht mittels einer Sanierung beheben lassen, wäre hierfür keine Förderung zu erwarten gewesen“, erläutert Dirk Maisenhölder, der Kornwestheimer Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen. In ihrer Sitzung im Oktober hatten die Stadträte im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) ergo beschlossen, die Fördermittel für den Neubau beim Land zu beantragen. Insgesamt wird der Brückenneubau inklusive Planung und Abbruch rund 18,5 Millionen Euro kosten – die Stadt wird also durchaus einige Millionen selbst beisteuern müssen. Die neue Pflugfelder Brücke wird an gleicher Stelle entstehen, sie soll extra breit werden: Statt der vorhandenen sieben Meter soll das ungefähr 190 Meter lange und zweigeteilte Bauwerk 10,5 Meter und damit ungefähr eineinhalbmal so breit sein wie das bisherige. Für Fahrradfahrer und Fußgänger wird somit ebenfalls ausreichend Raum mitgedacht, die Fahrbahn soll sieben Meter breit sein.