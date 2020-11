Kornwestheim Land sagt Geld für Netzausbau zu

Dass Kornwestheim gut abschneidet bei den Fördergeldern, liegt also am durchaus vorhandenen Bedarf. Und wohl auch daran, dass die Anträge gut vorbereitet wurden. Die Mittel sind vor allem für Gebiete gedacht, in denen die Telefonanbieter ausbautechnisch abwinken, weil sie aus ihrer Sicht nicht wirtschaftlich sind. Schon im vergangenen Jahr hatten sich Verwaltung und Gemeinderat in Kornwestheim Gedanken dazu gemacht, wie dieses Problem zu lösen sei und dafür die Netz-Berater der Firma Broadband Academy mit ins Boot geholt. Diese rechneten einen regelrechten Förderplan aus und legten somit dar, was es kosten und brauchen würde, die Kornwestheimer Gewerbegebiete – ausgenommen Nord, wo die Stadtwerke aktiv wurden – besser anzubinden. Sie kamen auf Kosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro und verdeutlichten somit, welche Summen die Stadt aus den Fördertöpfen brauchen würde: vom Land 440 000 Euro – und so in etwa kommt es ja jetzt auch –, vom Bund noch weitere 550 000 Euro, die daran gekoppelt sind. Den Rest wird die Stadt Kornwestheim selbst tragen.