Kornwestheim Landkreis Ludwigsburg nimmt Millionen-Kredite auf

Auch Projekte, die bereits beschlossen wurden, werden weiterverfolgt. Ein Beispiel ist das Schuldorf am Favoritepark, über dessen Erweiterung der Kreistag im Sommer einen Grundsatzbeschluss gefasst hatte. Die Arbeiten an dem neuen Trakt (Kosten: 2,2 Millionen Euro) sollen in einem Jahr beginnen. An der Erich-Bracher-Schule in Pattonville wird bereits gebaut, im kommenden Jahr stellt der Kreis für einen neuen Schul- und Bürokomplex sowie einen Aufenthaltsbereich 3,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Während viele Kommunen beim Straßenbau den Rotstift ansetzen und das ein oder andere Schlagloch mehr in Kauf nehmen, erhöht der Kreis seine Investitionen sogar um 2,1 auf 6,4 Millionen Euro. Für 300 000 Euro baut er im kommenden Jahr zudem neue Radwege. Aber längst nicht alle Ausgaben, die die Kreisverwaltung gerne getätigt hätte, kann sie stemmen. „Wir haben nur das unbedingt Notwendige, nicht aber das Wünschenswerte aufgenommen“, sagt Allgaier. Zum Beispiel wird der Umbau des Schulzentrums auf dem Römerhügel zu einem Campus aufgeschoben. Außerdem wird im Landratsamt eine Million Euro weniger für Personal ausgegeben, und die Neuverschuldung der Kliniken wird auf drei Millionen gedeckelt.