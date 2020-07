Kornwestheim Landratsamt plant einen Pflegestützpunkt

Bisher gibt es bereits zwei Pflegestützpunkte im Landkreis: einen in Bietigheim-Bissingen und einen in Ludwigsburg. In Kornwestheim will die Stadt künftig die Räumlichkeiten dazu zur Verfügung stellen. Das hatte Oberbürgermeisterin Ursula Keck bereits im vergangenen Herbst angekündigt. Wo der Mitarbeiter des Landratsamtes sein Büro in der Stadt beziehen wird, stehe noch nicht fest, hieß es nun. Auch ab wann der Pflegestützpunkt besetzt sein wird, ist ebenfalls noch nicht klar. Die Stadt sieht das zusätzliche Angebot als einen Baustein für die Seniorenarbeit in Kornwestheim.