Kornwestheim Landwirt will Torf herstellen

Im Oktober will Händle die Unterlagen im Kornwestheimer Rathaus einreichen. Er sei in den letzten Zügen für die „Eingriffs- und Ausgleichsbilanz“, so der Landwirt auf Nachfrage unserer Zeitung. Will sagen: Um eine Freifläche in südlicher Nachbarschaft zu seinem Betrieb in Anspruch nehmen zu dürfen, muss er an anderer Stelle eine „landschaftspflegerische Maßnahme“ verwirklichen, die der Natur das zurückgibt, was ihr genommen wird. Stimmt der Gemeinderat dem Bebauungsplan, der erstmals für diesen Bereich aufgestellt wird, zu, will Händle schon 2022 mit den Bauarbeiten beginnen.