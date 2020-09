Kornwestheim Lang ersehnter Auftritt

Eingerostet waren die Sängerinnen und Sänger aber keineswegs: Passend zum guten Wetter sang der Chor „Sunshine Lady und Mister Moon“. „Wir haben acht Lieder aus unserem Repertoire gesungen, die wir hauptsächlich bei unserem Konzert im März im K im Programm hatten“, sagt Selbmann. Nach „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd und Elvis Presleys „Can’t Help Falling in Love“ motivierte der Chor die Gäste im gut besuchten Hirschgarten mit dem Volkslied „Trinkt, trinkt, trinkt“ noch zum Anstoßen.