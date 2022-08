Weil ein Baukran in diesem Bereich abgebaut werden muss, ist die Durchfahrt der Lange Straße in Kornwestheim an diesem Samstag, 6. August, gesperrt – und zwar von 12 bis 20 Uhr. Das teilt die Stadt mit. Der Verkehr wird für die Dauer des Vorhabens über die Pflugfelder Straße und in umgekehrter Fahrtrichtung über die Ludwigsburger Straße umgeleitet.