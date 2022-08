Kornwestheim Langjährige Mitarbeiter geehrt

Münkels Traumberuf war in Kornwestheim

Lobende Worte fand Oberbürgermeisterin Ursula Keck auch für die Fachbereichsleiterin Kultur und Sport, Claudia Münkel, die seit nunmehr 25 Jahren – 22 davon für die Stadt Kornwestheim – im öffentlichen Dienst tätig ist. „Ihr Traumberuf, so haben Sie es damals in Ihrer Bewerbung geschrieben, hat Sie nach Kornwestheim geführt“, erklärte Keck.

Zum damaligen Zeitpunkt war Münkel noch Kassenleiterin in Freiberg am Neckar, übernahm dann jedoch die stellvertretende Amtsleitung Sport und Kultur in Kornwestheim. „Seitdem ist viel passiert“, sagte Keck. „Sie sind aufgestiegen zur Amts- und Fachbereichsleiterin, sind heute auch Chefin des Kultur- und Kongresszentrums Das K, einem unserer Aushängeschilder“.

Die Oberbürgermeisterin hob Münkels Auffassungsgabe, ihre Flexibilität, Schnelligkeit und Belastbarkeit hervor. Münkel arbeite mit dem Anspruch höchster Service- und Kundenorientierung. „Vor allem aber ist Ihnen die Loyalität zur Stadt Kornwestheim wichtig“, so Keck. „Es war Ihnen in allen Phasen ein Anliegen, das Maximale für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt herauszuholen – im Sport wie in der Kultur.“ Gemeinsam, sagte Keck abschließend, tragen die Jubilare in vielfältiger Weise zum Wohle der Stadt bei. „Dafür gilt Ihnen unser Dank.“