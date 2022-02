Kornwestheim Laster legen Alten Markt lahm

Kornwestheim - In einem biblischen Gleichnis ist es ein Kamel, das nicht durch ein Nadelöhr passt. In Kornwestheim sind es dieser Tage die Lastwagen, die sich am Alten Markt in die westliche Bahnhofstraße zwängen, obwohl die eigentlich gar nicht für Schwerlastverkehr geeignet ist – in ihrem aktuellen Zustand gleich zweimal nicht. Die Baustelle an der neuen Bahnbrücke ist nach wie vor da, obwohl sie nach der ursprünglichen Planung schon längst abgewickelt sein sollte. Also ist die Fahrbahn eng, kommt ein zweiter Lastwagen entgegen, herrscht Stillstand. Abgesehen davon, dass für den Schwerverkehr in der Kernstadt eigentlich sowieso ein Durchfahrverbot gilt.