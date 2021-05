Kornwestheim Lastesel mit Elektroantrieb und Pedalen

Lastenräder verkauft Frank Luithardt gar nicht mal so selten. „Im vergangenen Jahr waren es sieben Stück“, gab er zu Protokoll, „auch an Kunden in Stuttgart oder in Bietigheim.“ Für das Kornwestheimer Rad, das in seinem Betrieb stationiert ist, wünscht er sich: „Natürlich sollen es die Leute in dem Zustand wieder zurückgeben, in dem sie es ausgeliehen haben.“ Ihm ist aber auch klar, dass es sich dabei um einen Gebrauchsgegenstand handelt, „der nach zwei Jahren nicht mehr neu aussehen soll“.

Wer sich kein Rad leihen, sondern selbst eines zulegen möchte: Das Kornwestheimer Projekt „Wir stärken Klima“ fördert Privatleute bei der Anschaffung von Lastenrädern mit 500 Euro.

Zur Ausleihe: Das neue Lastenrad der Stadt Kornwestheim ist bei Zweiradsport Luithardt in der Theodor-Heuss-Straße 20 stationiert. Dort wird das Rad auch gepflegt und gewartet. Die Ausleihzeiten sind prinzipiell flexibel, angedacht sind aber Zeitspannen von dienstagnachmittags bis freitagmorgens oder freitagnachmittags bis dienstagmorgens. Termine können per E-Mail an info@zweiradsport-luithardt.de vereinbart werden. Die Ausleiher unterzeichnen einen Leihvertrag, in dem auch eine Versicherung enthalten ist. Der ausgefüllte Vertrag wird nach der Buchung zugemailt.