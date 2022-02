Pattonville - Ein 45 Jahre alter Mann hat am Mittwoch wegen Ruhestörung einen Polizeieinsatz ausgelöst und die Beamten zum Schluss auch noch beleidigt. Am frühen Morgen gegen 5.45 Uhr soll ein Anwohner des Washingtonrings in Pattonville die Polizei wegen sehr lauter Musik gerufen haben. Als die Beamten eintrafen, hörten sie die Musik bereits von der Straße aus.