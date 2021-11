Für die Aktion „Hilfe fürs Ahrtal“ hat Bäckermeister Kurt Schweyher zudem 400 Zimtsterne gespendet, die ebenfalls am Freitag auf dem Wochenmarkt verkauft werden. Die Landfrauen helfen mit Gutscheinen für Erwachsene und Büchern für die Kinder und wollen, so es denn möglich ist, Mitte Dezember selbst in der von der Flutkatastrophe betroffenen Region vorbeischauen – vor allem in jenen Orten, die nicht ständig in den Nachrichten vertreten waren.