Wer in Kornwestheim auf Solar, Fernwärme oder E-Antrieb umstellen möchte, darf auf finanzielle Unterstützung der Stadt bauen. Das Förderprogramm „Wir stärken Klima“ läuft seit Mitte 2021 – und wird rege in Anspruch genommen. Als „vollen Erfolg“ habe sich das Programm erwiesen, zieht die Stadtverwaltung jetzt Zwischenbilanz. 126 Förderanträge sind in den bisherigen 15 Monaten eingegangen. Macht etwa zwei pro Woche.