Kornwestheim Leichenwagen: Was löste Brand aus?

In der Nacht auf Montag war gegen 1.30 Uhr ein Leichenwagen des Unternehmens in der Kornwestheimer Friedrichstraße in Brand geraten. Das Fahrzeug war in der Folge auf zwei weitere Autos gerollt, die ebenfalls Feuer fingen. Auch die Außenfassade des Wohn- und Firmensitzes des Bestatters und seiner Familie wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 80 000 Euro. Verletzt wurde während des Vorfalls niemand.