Kornwestheim Leitfaden im Kampf gegen die Hitze

Werkzeugkasten für die Stadtentwicklung

Björn Büter und seine Kollegin Melanie Schneider besuchten am Dienstag den Kornwestheimer Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT). Dort stellten sie die Ergebnisse des „Klimopass“-Projektes vor, des Klimaanpassungskonzept für Kornwestheim. Vor allem Projektbearbeiterin Schneider hatte in den vergangenen Monaten intensiv an dem Werk gearbeitet, mehr als 160 Seiten ist der Hauptbericht dick. Herzstück sind die farbenfrohen Karten, die darstellen, welche Flächen und Gebiete in Kornwestheim jetzt und in naher Zukunft – wichtige Marke ist das Jahr 2030 – schützenswert sind, damit die Stadt sich nicht weiter aufheizt, oder wo bereits Handlungsbedarf besteht. Weiterhin erwähnenswert: Der umfangreiche Maßnahmenkatalog, den die Geografen mitliefern und der der Verwaltung und der Kommunalpolitik eine Art Werkzeugkasten für klimatisch angepasste Stadtentwicklung bietet. Und da sind dann noch die „Steckbriefe“: Hier bewerten die Planer etwa, wie sich eventuelle zukünftige Wohn- und Gewerbegebiete auf die Kaltluft- und Temperaturentwicklung im jeweiligen Areal auswirken würden. In den Steckbriefen steht dann beispielsweise zum geplanten Wohnbaugebiet Nördlich Zügelstraße: „Da der südlich gelegene Siedlungsraum weiterhin von Kaltluft durchströmt wird und unter der Annahme einer autochthonen Wetterlage keine erheblichen Effekte auf die bodennahe Lufttemperatur sowie -strömung zu erwarten sind, ist eine Entwicklung ohne optimierende Maßnahmen stadtklimatisch verträglich.“