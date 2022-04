Kornwestheim Lernen im Container

Mit der Sanierung der Brandmeldeanlage haben die Bauarbeiter zwar schon in den Faschingsferien angefangen, aber nun müssen sie auch während des Unterrichts ran. „Wir haben uns überlegt, ob wir die gesamte Baumaßnahme nur in den Ferien machen“, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck, „aber dann hätte es sieben Jahre gedauert“. Deshalb sieht der Plan nun so aus: In den Fluren wird hauptsächlich in den Ferien gearbeitet, in den Klassenzimmern auch während des laufenden Betriebs. Die betroffenen Klassen müssen dann eben in die Container ausweichen, die die Stadt extra dafür gemietet hat. Etwa anderthalb Jahre sollen sie genutzt werden. In dieser Zeit werden alle 28 Klassen der Realschule einmal in den Genuss der Container kommen. Dafür reduziert sich die Bauzeit von sieben auf knapp drei Jahre.