Kornwestheim Lerninseln für junge Geflüchtete

Kornwestheim - Kaum sozialer Kontakt, nicht funktionierende Plattformen und fehlende Ausrüstung: Das Homeschooling hat bei vielen Eltern und Schülern für Frust und Kopfzerbrechen gesorgt. In den Kornwestheimer Flüchtlingsunterkünften kommen auf die jungen Bewohner aber noch höhere Hürden für die Teilnahme an digitalen Angeboten zu. „Es fehlt eigentlich an allem. Die Kinder werden beim Lernen vollkommen abgehängt“, sagt Albrecht Bäuerle, Leiter des Arbeitskreises Asyl Kornwestheim (AKA), und zählt auf: „Sie haben keine Räume, kaum Computer und sie wissen meist auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Eltern können da meistens auch nicht helfen.“