Kornwestheim Liberale machen sich Gedanken

Was hat die FDP Kornwestheim noch geplant in Sachen Wahlkampf?

Wir werden noch Infostände am Marktplatz, auf dem Holzgrundplatz und am Kimryplatz aufbauen. Zudem wird am Mittwoch um 19 Uhr der nächste Stammtisch mit unserem Kandidaten Oliver Martin beim Tennisclub in der Bogenstraße stattfinden. Eine Überraschung haben wir auch noch geplant.

Wie könnte Ihrer Meinung nach eine Regierungsbeteiligung aussehen?

Wir haben sieben Projekte, mit denen wir wieder das Land werden möchten, das in uns steckt, von Klimaschutz durch Innovation bis hin zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat. Wir möchten mitregieren. Uns geht es nicht um Köpfe oder Farben, sondern darum, in einer Koalition so viele Positionen der FDP wie möglich einbringen zu können. Der Wähler wird entscheiden, welche Mehrheiten nach der Wahl möglich sind. Rückschritt ist keine Lösung für die Zukunft. Ich hoffe, dass erkennen die Entscheider.