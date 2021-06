Kornwestheim Liederkranz singt wieder in persönlicher Runde

Trotz der Lockerungen kann das diesjährige Musik- und Gartenfest des Liederkranzes und der Städtischen Orchester nicht stattfinden. Die Vereine bieten an dem Festwochenende am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juli, stattdessen Essen to go an. Dies kann vorab bestellt werden, tages- und zeitgenau unter der Telefonnummer 0 71 54/1 59 95 85 (Anrufbeantworter). Die Bestellfrist läuft bis Dienstag, 6. Juli, um 23.59 Uhr. Wichtig: Es gibt keinen Verzehr vor Ort auf der Festwiese, keine Getränke und kein Fest. „Aber es wird sie geben, die leckeren Hähnchen und Schweinebauchbrote“, schreiben die Organisatoren.