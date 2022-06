Kornwestheim Lieferwagen kracht in Lkw

Ein spektakulärer Unfall mit einem Leichtverletzten und einem nicht unbeträchtlichen Schaden hat sich am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr in der Stammheimer Straße in Kornwestheim zugetragen. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter war mit seinem Fahrzeug in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Bolzstraße prallte der Mann jedoch mit seinem Lieferwagen aus noch ungeklärter Ursache gegen einen rechts am Straßenrand geparkten Lastwagen mit Anhänger. Von der großen Wucht des Aufpralls auf den Hänger wurde der Sprinter nach links auf die Stammheimer Straße zurückgeschleudert, kippte um und kam schließlich quer über die Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand.