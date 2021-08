Kornwestheim Liegestühle auf dem Holzgrundplatz

Kornwestheim stellt seine Liegestühle in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern auf. Am Holzgrundplatz hat die Bäckerei Trölsch ein Auge darauf, außerdem könne man sich hier etwas zu trinken holen und es sich damit bequem machen, sagt Martin Grimme, als Verkaufsleiter unter anderem für die Kornwestheimer Filialen verantwortlich. In den kommenden Tagen geht die Stadt weitere Kooperationen ein, verteilt Liegestühle vor der Creperie Koenigs, dem Eiscafé Venezia, der Bäckerei Siegel. „Wir hoffen, dass das gut angenommen wird“, sagt Koch-Haßdenteufel.