Kornwestheim Linie 411 fährt nun auch durchs Wilkin-Areal

Gleich fünf Ampeln an der Aldinger Straße sind mit einer Vorrangschaltung für den Bus ausgestattet worden – an der Pfarrer-Hahn-, der Friedhof-, der Leibniz- und der Enzstraße sowie am Moldengraben. Nähert sich der Bus diesen Straßeneinmündungen, so sendet er rund 70 Meter vor der Ampel ein Signal aus. Die Ampel springt zwar nicht stante pede auf Grün um, verkürzt aber die Grünphase für den kreuzenden Verkehr um zehn Sekunden. So gelinge es, sagt Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen, die Fahrtzeit des Busses auf der neuen Streckenführung auf rund eineinhalb Minuten zu begrenzen. Ohne Bevorzugung des Omnibusses an der Ampel müssten drei zusätzliche Minuten einkalkuliert werden. Mit spürbaren Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Aldinger Straße, über die täglich rund 17 000 Fahrzeuge rollen, rechnet Maisenhölder durch den Busvorrang nicht. Schließlich verkehre die Linie 411 tagsüber nur im 20-Minuten-Takt. Abends wird das Wilkin-Areal gar nicht mehr angefahren. Der letzte Bus Richtung Bahnhof fährt um 19.21 Uhr an der Leibnizstraße ab.