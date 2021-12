Kornwestheim Live-Übertragung und Blitzgottesdienste

Besonderheiten Solidarität wollen die Kornwestheimer Katholiken auch an Heiligabend demonstrieren. Für Menschen, die sonst alleine feiern müssten, bietet die St.-Martinus-Gemeinde um 19 Uhr ein Essen im Café M an. Eine Anmeldung ist notwendig unter E-Mail buero@st-martin-kwh.de oder telefonisch unter 0 71 54/1 35 90. „Für die anderen Gottesdienste ist keine Anmeldung notwendig“, so Nagler. In der Martinus-Kirche, in die im Normalfall 550 Menschen passen, gibt es während Corona unter Einhaltung der Abstandsregeln Raum für 120 Personen. Sollte sie voll besetzt sein, werden die Gottesdienste live in den Martinussaal übertragen. Es herrscht Maskenpflicht, in den Gottesdiensten wird aber gesungen. Die Besucher müssen ihre Personalien angeben.