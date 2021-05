Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat mit seinem Lkw vermutlich beim Rangieren einen in der Albert-Einstein-Straße in Kornwestheim abgestellten BMW beschädigt. Der Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro verursacht wurde, muss sich laut Polizeibericht am vergangenen Donnerstag zwischen 18 und 19.30 Uhr ereignet haben. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 entgegen.