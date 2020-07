Kornwestheim Lkw dürfen nicht mehr in die Innenstadt

Die Stadträte einigten sich jüngst im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) darauf, dass die großen Lkw samt Anhängern nur noch in die Innenstadt dürfen, wenn sie dort etwas zu erledigen haben. „Der Lieferverkehr darf weiter zu seinen Zielen in der Stadt und auch Handwerker, die vor Ort arbeiten, dürfen weiter durchfahren“, erläuterte Florian Zangl, Fachbereichsleiter Recht, Sicherheit und Ordnung. Zudem ausgenommen seien landwirtschaftliche Fahrzeuge, Busse des Linienverkehres und Fernbusse, die in Kornwestheim am Bahnhof halten. „Die Kernstadt soll noch mehr vom Verkehr geschützt werden, und die Lkw sollen auf die überregionalen Hauptverkehrsstraßen umgeleitet werden“, so der Erste Bürgermeister Daniel Güthler. Das bisherige Lenkungskonzept – 1999 vom Gemeinderat beschlossen – hatte die Durchfahrt für Lkw von Norden auf der Solitudeallee und der Ludwigsburger Straße sowie im Osten auf der Villeneuvestraße und Holzgrundstraße verboten oder eingeschränkt. Im Süden war die Lindenstraße und im Westen die Theodor-Heuss-Straße bis zum Stadtgebiet für die schweren Fahrzeuge tabu. Doch einheitlich war die Regelung nicht: Während beispielsweise auf der Großen Pflugfelder Brücke keine Lkw fahren dürfen, ist auf der Holzgrundstraße das Limit auf 7,5 Tonnen festgelegt.