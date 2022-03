Kornwestheim Lkw-Fahrer schlägt Mann ins Gesicht

Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer soll sich am Dienstag aggressiv verhalten und später einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen haben. Das mutmaßliche Opfer war am Nachmittag in seinem Auto auf der Stammheimer Straße unterwegs. Als der 54-Jährige auf die Lindenbrücke abbiegen wollte, ließ er zunächst einen bevorrechtigten Fußgänger queren und hielt hierzu an. Hinter ihm musste der unbekannte Lkw-Fahrer ebenfalls halten und hupte das Auto an. Danach fuhren beide hintereinander bis zur Zeppelinstraße. Dort soll der Lastwagenfahrer dem Autofahrer schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben – als der Autofahrer erneut verkehrsbedingt anhalten musste, heißt es von der Polizei. Danach sei der Kippmulden-Lkw an der Anschlussstelle Kornwestheim-Süd auf die Bundesstraße gefahren.