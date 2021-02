Die Notbetreuungen in den Kindertagesstätten und für die Schulkinder werden laut Angaben der Stadt von etwa einem Viertel der Eltern in Anspruch genommen. Sie müssen natürlich für die Dienste der Stadt entsprechend zahlen. Hingegen dürfen etwa 20 Eltern auf eine Erstattung von Gebühren noch aus dem vergangenen Jahr hoffen, weil einzelne Gruppen in den Kitas in den Monaten Oktober bis Dezember geschlossen hatten. Der Grund: ein hoher Krankenstand unter den Erzieherinnen und Erziehern, der aber nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stand.