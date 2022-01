Kornwestheim - In einer Tiefgarage in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim haben bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. Das bemerkte ein Zeuge am Sonntag gegen 15 Uhr. Das Löschpulver verunreinigte laut Polizei mehrere Fahrzeuge. Ob hiedurch an den Fahrzeugen Schaden entstand, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Den Feuerlöscher hatten die Täter wohl zuvor in der Tiefgarage gefunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kornwestheimer Revier unter der Rufnummer 0 71 54/1 31 30 zu melden.