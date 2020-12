Kornwestheim Löwen geben den Weihnachtsmann

Der Lions Club organisierte den Inhalt für mehr als 430 Päckchen, die an alle sieben Kindertagesstätten und Krippen sowie beide Kindernester verteilt wurden. „Uns war es wichtig, dass vor allem die kleineren Kinder nicht nur Süßigkeiten bekommen, so haben wir neben Äpfeln auch Fruchtriegel und Fruchtmus eingepackt“, sagt Löwen-Präsidentin Melanie Bürkle. Die Äpfel kaufte der Club bei der Gärtnerei Schnell, die einen Stand auf dem Pattonviller Wochenmarkt hat. „Der Rest lief über Rewe Demirhan am Salamanderplatz“, so Bürkle. Am Ende kamen alle auf ihre Kosten, die Organisatoren durften sich über Lobesbekundungen wie „Danke an den fremden Nikolaus“, „Schöne glitzernde Tüten“, „Das war aber lecker“ oder – vielleicht etwas vorschnell – „Hui, noch mehr Süßis“ freuen.