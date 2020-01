Kornwestheim/Ludwigsburg Dietmar Allgaier muss sich nun im neuen Amt beweisen

In den großen Tagesordnungspunkten geht es sodann um die Sanierung und den Ausbau der Parkgarage am Kreishaus und die Erweiterung der Erich-Bracher-Berufsschule in Pattonville. Die meisten Kreisräte folgen jeweils den Vorschlägen aus der Verwaltung, man tritt ans Mikrofon und sendet viel Lob durch den Raum.

Nachfragen und Erläuterungen übergibt Allgaier oft an seine Dezernenten und Experten. Und er zeigt auch im Kreistag, dass er Anregungen „mal mitnehmen“ kann, wie er es schon in Kornwestheim häufiger in Sitzungen formulierte – in diesem Fall geht es um eine Frage der SPD nach Car-Sharing-Angeboten im Parkhaus. Problemlos läuft auch die Besetzung von Ausschüssen und Aufsichtsräten. Die Räte stimmen hier im sogenannten „Wege der Einigung“, also en bloque, über vorab ausgehandelte Vorschläge ab und verzichten auf zeitaufwendige Einzelwahlen.

Nach gut einer Stunde ist die Sitzung schon fast zu Ende, als es doch noch unter Verschiedenes ein kleines bisschen Konflikt gibt. Es geht dabei gewissermaßen um das grüne Kuscheltier. Das nämlich ist das Maskottchen einer groß angelegten Kampagne, mit der der Landkreis für Impfungen gegen Masern wirbt. Die Kreisräte Dr. Vassilios Amanatidis (FW) und Dr. Horst Ludewig, beide Ärzte, sind sich so gar nicht einig, ob die Kampagne in dieser Form Sinn ergibt. Nicht so wirklich, äußert sich Amanatidis. Er plädiert dafür, vorrangig Kinderärzte ins Boot zu holen. Ludewig spricht sich dafür aus, über die Kampagne möglichst viele Menschen zu informieren. Dietmar Allgaier übergibt kurz an seinen eigenen Fachmann, den Gesundheitsdezernenten Thomas Schönauer. Um dann zu sagen, „die meisten hier sind Kommunalpolitiker, keine Mediziner“ und die Fachdebatte recht elegant abzukürzen, indem er die Kreisräte einlädt, sie in der Cafeteria bei leckeren Maultaschen weiterzuführen.