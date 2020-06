Kornwestheim/Ludwigsburg Eine Stadt feiert ihre Riesen

Ludwigsburg/Kornwestheim - Überall in der Stadt freuen sich die Menschen über die Vizemeisterschaft der Riesen Ludwigsburg. In den sozialen Netzwerken ist von „Stolz“ zu lesen, von einem „großartigen Team“ und einer „geilen Saison“. Bei ihrer Ankunft auf dem Parkplatz der Rundsporthalle am Sonntagabend hatte eine kleine Fandelegation die Mannschaft mit Trommeln und Gesängen empfangen. Noch größer war der Jubel bei der offiziellen Feier am Montag im Autokino in Kornwestheim. Die 500 Tickets waren nach dem Erreichen des Endspiels ruck, zuck ausverkauft gewesen – und die Spieler freuten sich sichtlich über so viel Zuspruch. Der einzige Wermutstropfen: „Wir hatten eigentlich eine schöne Meister- oder Vizemeisterfeier auf dem Ludwigsburger Marktplatz geplant“, erzählt der Oberbürgermeister Matthias Knecht.