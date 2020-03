Der Agrar-Ingenieur Uwe Würth vom Hof Landwürth zwischen Pflugfelden und Kornwestheim sagt: „Wir sind ziemlich betroffen.“ Er habe rund 25 Hektar Spargel, damit ist Landwürth einer der größeren Produzenten in der Region Stuttgart. Aktuell habe er nur fünf Erntehelfer da, 40 benötige er für die Spargelernte. Allerdings weist Würth auch darauf hin, dass es eventuell gar nicht möglich sei, all den Spargel in nächster Zeit loszuwerden – weil ja auch Restaurants und Gaststätten geschlossen haben, an die er sonst verkauft. Was tun? Würth freut sich, dass er täglich von Angebote von Leuten bekomme, die bei der Ernte helfen wollen. Er weist allerdings auch darauf hin, dass die Spargelernte ein hartes Geschäft ist. „Das muss man wollen und können, es gibt auch Tage, da scheint nicht die Sonne.“