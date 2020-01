Kornwestheim/Ludwigsburg LVL-Chefin wollte sie nie werden

Das war im Jahr 2009. Hinter LVL Jäger lagen schwierige Jahre mit der Reisesparte und letztlich deren Verkauf. Die Übernahme des Poppenweiler Busunternehmens Zeiher war anstrengend gewesen, ebenso die Einführung eines Zehn-Minuten-Takts auf den Hauptlinien. Plus der Ausbau des Betriebsgeländes. Und das, was der Firma bevorstand, würde mindestens ebenso aufreibend werden: die Neuvergabe des Busverkehrs.

Mit diesem komplexen, EU-weiten Verfahren wurde der ÖPNV in Deutschland neu geregelt – und es hätte durchaus passieren können, dass am Ende die Ludwigsburger Verkehrslinien nicht mehr durch Ludwigsburg und Kornwestheim fahren dürfen. Als also in jenem August des Jahres 2009 Christiane Jäger „Ich kann nicht mehr“ sagt, sagt ihre Tochter: „Ich komme.“ Die Studentin wird Sachbearbeiterin, die das Geschäft von der Pike auf lernt und sich zur Wirtschaftsfachwirtin fortbildet, inklusive Fachkundeprüfung für Omnibusunternehmer und inklusive Busführerschein.

Heute ist klar: Das Verfahren ist gut ausgegangen für LVL Jäger. Selbstverständlich ist das aber nicht. Es hätte gut sein können, dass ein Konkurrent ein besseres Angebot für das Linienbündel Ludwigsburg/Kornwestheim abgibt. In Esslingen etwa sind die Traditionsfirmen Fischle und Schlienz, die die Lizenz für fast die Hälfte des Esslinger Busverkehrs hatten, leer ausgegangen. Was die Ludwigsburger Traditionsfirma angeht, ist ebenfalls in der Rückschau klar: Ein besseres Angebot als ihres konnte es gar nicht geben.

Die Busse fahren in beiden Städten nun öfter und abends länger. Sie sind auf zusätzlichen Strecken unterwegs und moderner. Eine Million Kilometer mehr pro Jahr stecken in dem neuen Fahrplan für Ludwigsburg und Kornwestheim. Und von den nunmehr 88 Bussen im Fuhrpark haben 61 einen Hybridantrieb. In den kommenden fünf Jahren sollen zudem 30 Elektrobusse angeschafft werden. „Das Konzept ist das Optimum für unsere Fahrgäste und für unser Unternehmen“, sagt Carry Buchholz, die 2016 die Geschäftsleitung übernommen hat.

Optimal für das Ludwigsburger Unternehmen ist das Konzept tatsächlich nur, wenn es genutzt wird. Das neue System finanziert sich nicht mehr über pauschale Zuschüsse, sondern über die tatsächlichen Fahrgäste. „Wir müssen abwarten, ob es aufgeht“, sagt die Chefin. Aber, das sagt sie auch, wäre sie nicht überzeugt, hätte sie das Angebot nicht gemacht. Sie könne ja nicht die Jobs von 200 Mitarbeitern riskieren.

Wenn Carry Buchholz mit ihren 33 Jahren auf die jüngste Vergangenheit blickt, sagt sie, dass alles „immer wieder unglaublich“ sei. Sie könnte auch sagen, dass es gut war. Aber das, das wäre mit Sicherheit zu simpel.